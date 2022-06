08 giugno 2022 a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Il gioco dello scaricabarile della destra a Strasburgo non regge. La verità è che quel testo modificato in peggio dai conservatori, non era all'altezza della sfida che abbiamo di fronte. Grazie a noi ora possiamo trovare un nuovo equilibrio in commissione". Così Alessandra Moretti, eurodeputata Pd, su twitter.