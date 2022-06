Ambiente: Regimenti (Fi), 'sinistra ideologica ha bloccato riforma Ets'

08 giugno 2022 a

a

a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - “Quando la sinistra si è resa conto che non sarebbero mai passate le sue posizioni ambientaliste e ideologiche, ha bloccato la riforma Ets, stringendo una paradossale e incredibile alleanza anche con l'estrema destra, dimostrando così un cinismo e un'ipocrisia senza eguali. Ha dunque scelto di farsi andare bene tutto e il contrario di tutto, pur di mettere i bastoni tra le ruote a una riforma europea che avrebbe tutelato sia l'ambiente che imprese, lavoratori e famiglie”. Lo afferma l'eurodeputata Luisa Regimenti, componente della commissione Ambiente al Parlamento europeo.

“Durante la plenaria di oggi dedicata al pacchetto ‘Fit for 55' - prosegue - sono passati i nostri emendamenti che avevano l'obiettivo di ridurre l'inquinamento, senza però mettere in ginocchio le aziende. I socialisti non hanno accettato la sconfitta e hanno eretto barriere inaccettabili, rimandando il provvedimento in commissione Ambiente, dove, in qualità di membro titolare, continuerò le battaglie di Forza Italia per tutelare imprese e lavoratori.

"Di certo, non permetteremo che si blocchi una riforma necessaria e doverosa, ma anche di buon senso, a causa dei capricci di una famiglia socialista in seno alla quale regna evidente la confusione più totale, come sottolineato in modo efficace dal vicepresidente del Ppe, Antonio Tajani”.