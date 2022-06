07 giugno 2022 a

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare per la pace, ricostruire ponti, dialogo, come chiede papa Francesco. Al quarto mese di guerra, con 50mila morti, è chiaro che tutti devono fare il possibile per riavvicinare le parti in conflitto". Lo ha detto Matteo Salvini a Mattino 5, su Canale 5.