Salario minimo: D'Incà, 'stop rinvii, non abbiamo più scuse'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "La direttiva Europea sul salario minimo ci mette di fronte ad una decisione che l'Italia non può più rinviare. Con il M5S ci battiamo per mettere fine a stipendi non dignitosi e a condizioni lavorative degradanti da anni. Oggi non abbiamo più scuse, dobbiamo offrire a tutti i lavoratori condizioni migliori e decorose. È necessario un cambio di prospettiva!". Così su Twitter il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.