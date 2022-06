La sociolinguista Gheno: 'Al Wmf per parlare su come usare meglio parole'

07 giugno 2022 a

Rimini, 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Consapevolezza e responsabilità prestando attenzione a come si nomina la diversità. Stiamo assistendo alla crescente necessità di usare meglio le parole per gestire la complessità del presente. Si tratta di una complessità cognitiva, il periodo del lockdown ce lo ha mostrato bene, e umana per gestire la diversità". A dirlo Vera Gheno, sociolinguista, intervenendo alla conferenza stampa di lancio del Web marketing forum 2022 di cui Adnkronos è main media partner.

"Il mio intervento al Wmf - ha affermato - sarà proprio incentrato sulla necessità di una maggiore attenzione nei confronti della parola, non solo da parte dei big player, ma anche del singolo".