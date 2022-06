07 giugno 2022 a

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Oggi a Berna in visita ufficiale. Primo incontro in programma quello con la Presidente del Consiglio nazionale svizzero, Irène Kälin. Al centro del nostro colloquio i rapporti tra Italia e Svizzera, il rafforzamento delle relazioni tra i nostri parlamenti e il conflitto in Ucraina". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico.