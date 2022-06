I profumieri francesi a Milano per la XII edizione di Esxence 15-16-17-18 giugno - MiCo

07 giugno 2022 a

MILAN, June 7, 2022 /PRNewswire/ -- Dopo due anni di assenza, il salone leader della profumeria di nicchia, Esxence, torna in grande stile per un'edizione molto attesa. Saranno 29 i profumieri francesi accompagnati da Business France che arriveranno a Milano per presentare le loro nuove creazioni al MiCo.

Nuove fragranze, estratti e nuovi concetti olfattivi saranno l'anima di queste giornate. Prodotti che rappresentano l'eleganza, la qualità e la raffinatezza attribuite alla profumeria francese.

Eccellenza francese

Nel 2020, il settore francese della cosmetica e della profumeria ha fatturato 45 miliardi di euro, di cui 15,7 miliardi di euro provenienti dalle esportazioni. Con oltre il 24% della quota di mercato nel 2020, la Francia è leader mondiale nel settore della cosmesi e della profumeria.

Nonostante la crisi da COVID-19 abbia colpito anche il settore dei profumi, le previsioni mostrano una ripresa positiva del settore nel corso del 2022.

Il profumo è parte della storia francese e la Francia è sempre stata leader mondiale del settore. I profumi francesi godono di un forte valore aggiunto e beneficiano dell'aura dei grandi nomi del lusso che hanno forgiato la reputazione del Made in France. I marchi francesi si stanno orientando sempre più verso prodotti più etici e sostenibili. Nel settore della profumeria di nicchia è in forte sviluppo la tendenza alla personalizzazione, sono sempre maggiori i consumatori che amano distinguersi con fragranze meno note.

Qualità, sicurezza, savoir-faire, ma soprattutto glamour dei profumi di lusso hanno portato ad un aumento della domanda su tutti i mercati internazionali, soprattutto in Asia e in Medio Oriente.

Choose France è un marchio registrato del governo francese che promuove l'attrattiva economica della Francia a livello internazionale.

Business France è l'agenzia nazionale per l'internazionalizzazione dell'economia francese. E' incaricata dello sviluppo internazionale delle imprese francesi e delle loro esportazioni, e rappresenta anche il punto di riferimento per le imprese estere che vogliono avviare o espandere un'attività in Francia. Dalla fase preliminare al post-insediamento, Business France mette a disposizione un'articolata offerta di servizi di informazione e di accompagnamento personalizzato, gratuito e confidenziale. Gestisce e sviluppa il V.I.E (Volontariato Internazionale d'Impresa). www.businessfrance.fr Business France Italia

