Caserta: Fico, 'gestore Lido Castel Volturno eroico e altruista, vicini a famiglia'

07 giugno 2022 a

a

a

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Rahhal Amarri non ha esitato un istante per salvare due bambini in difficoltà fra le onde sul litorale di Castel Volturno. Con coraggio si è tuffato in mare e li ha riportati a riva. Subito dopo però ha avuto un malore e non è stato possibile rianimarlo. Un gesto di eroismo e di enorme altruismo. Un gesto che non possiamo dimenticare. Alla sua famiglia e ai suoi cari va la mia piena vicinanza". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.