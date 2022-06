Calcio: Fiorentina e Italiano ancora insieme, pronto un adeguamento del contratto

07 giugno 2022 a

Firenze, 7 giu. - (Adnkronos) - Dopo i rumors delle ultime settimane, la Fiorentina e Vincenzo Italiano sono in continuo contatto per definire un adeguamento del contratto per l'allenatore viola, come riconoscimento per la stagione disputata. Non solo un adeguamento: secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina sembra intenzionata anche a offrire un allungamento del contratto per un'altra stagione. Dopo sei anni, il club toscano è infatti riuscito a tornare in Europa (disputerà la Conference League) e la società ha riconosciuto i meriti di Italiano.

La Fiorentina ha chiuso il campionato di Serie A al settimo posto con la qualificazione alla prossima Conference League a quota 62 punti. La squadra viola ha chiuso a un punto di distanza dalla Roma e a due dalla Lazio, rispettivamente sesta e quinta in classifica e qualificate in Europa League. È il miglior risultato degli ultimi sei campionati, quando la Fiorentina aveva al massimo raggiunto l'ottavo posto. 59 gol fatti, 51 subiti ma soprattutto tanti giocatori valorizzati, tra cui Dusan Vlahovic, ceduto alla Juventus nel mercato invernale. Dopo qualche rumors su possibili frizioni tra Italiano e la dirigenza della Fiorentina, adesso le due parti sono pronte a continuare insieme e magari migliorare il risultato ottenuto in questa stagione.