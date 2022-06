Calcio: Donnarumma, 'per questa maglia si gioca anche senza un dito ma grazie a staff medico'

07 giugno 2022 a

Cesena, 7 giu. (Adnkronos) - "Per questa maglia si gioca anche senza un dito. Devo anche ringraziare lo staff medico, qualche giorno fa era impensabile giocare, ma con il loro aiuto sono riuscito ad essere in campo. Per me questa maglia è incredibile quindi giocherò davvero finché è possibile". Lo ha detto il portiere azzurro Gigio Donnarumma alla Rai dopo il successo sull'Ungheria. "C'è voglia di ripartire, di stare di nuovo bene insieme, e di andare avanti così. Ci voleva la vittoria oggi, grazie anche a tutti i nuovi ragazzi che ci stanno dando una grossa mano, andaremo avanti con la nostra unione. E' cambiato tanto in pochi giorni? Sapevamo che dovevamo fare qualcosa in più, cambiare, ripartire dai nuovi ragazzi che si sono messi a disposizione ed è questo lo spirito giusto, perché questa voglia non ha prezzo", ha concluso il portiere del Psg.