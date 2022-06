"THE BOW IS MINE" : SELF-PORTRAIT RIVELA LA SUA PRIMA COLLEZIONE DI BORSE CHE RENDONO OMAGGIO AGLI ANNI NOVANTA | NAOMI CAMPBELL È LA STAR DEL VIDEO GIRATO DA RENELL MEDRANO, SU UN'ICONICA COLONNA SONORA

07 giugno 2022 a

LONDRA, 7 giugno 2022 /PRNewswire/ --Han Chong, Fondatore e Direttore creativo del marchio di moda self-portrait di Londra, ha collaborato con Renell Medrano, Haley Wollens e Naomi Campbell per rendere omaggio agli anni novanta, un periodo che influenza e ispira costantemente questo brand, per far vivere l'atteggiamento e la sensibilità della prima collezione di borse self-portrait.

The Bow Is Mine

Radicata nell'atmosfera di un periodo di grande ispirazione della storia della moda e della cultura creativa, la campagna video ha come base l'iconico disco degli anni novanta "The Boy is Mine" di Brandy & Monica.

Diretto e girato da Renell Medrano, il video vede Naomi Campbell assumere il ruolo di leader, sicura e provocatoria, insieme alla sua Bow Bag.

Le riprese

Girato in una casa privata di Londra in varie stanze, il filmato presenta una sequenza di conversazioni telefoniche immaginarie, in cui una sola cosa è certa: la Bow Bag le appartiene.

Naomi indossa pezzi della prossima collezione autunno/inverno 2022 di self-portrait, con modelli creati da Haley Wollens, tra cui un completo in due pezzi, con gonna con paillettes e top corto, un abito in rete con maniche lunghe e un abito midi lavorato a maglia. L'intera campagna comprende sette immagini, una serie di brevi vignette e un filmato di 60 secondi.

La Bow Bag Ispirata alla comodità e alla libertà associate al marchio self-portrait, la Bow Bag debutta in due stili: Bow Mini e Bow Micro.

"Quando pensavo a come lanciare la Bow Bag, mi sentivo piuttosto nostalgico e riflettevo sul passato, sempre attratto dagli anni novanta, un'epoca in cui la moda era dolce, ma insieme tosta e fortemente influenzata dalla musica. Questa campagna ha avuto origine da un'idea veramente semplice, è nata da un gioco di parole con il nome della nostra nuova borsa. Data l'ambizione, avrebbe potuto essere una sfida impossibile, ma mi sono sentito davvero onorato quando tutti hanno accettato di partecipare e trasformarla in realtà - dalle ingénues creative Renell e Haley, alla leggendaria Naomi, che è la nostra protagonista principale, ai musicisti, che ci hanno consentito di utilizzare questo iconico brano per dare vita al video dei nostri sogni.

Sapevo che solo una persona sarebbe stata in grado di ricoprire il ruolo del nostro personaggio principale per questo video...Naomi non solo definisce l'epoca a cui rendiamo omaggio attraverso questo progetto, ma rappresenta anche tutto ciò che la donna self-portrait rappresenta: è forte, indipendente, provocatoria e sempre autenticamente se stessa." - Han Chong, Fondatore e Direttore creativo di self-portrait

"Essendo britannico, è sempre importante per me sostenere creativi dotati di talento che siano del mio Paese, in particolare quelli che celebrano le donne, proprio come fa self-portrait. Collaborare con Han, Renell e Haley alla mia prima campagna per il marchio è stata una grande esperienza, sia in termini culturali che creativi e questo ha permesso di renderla un'esperienza nostalgica di un'epoca in cui si trattava di raccontare storie attraverso l'immagine." - Naomi Campbell

La collezione Bow Bag è disponibile online sul sito self-portrait.com, nei negozi di self-portrait di tutto il mondo, compreso il flagship store di Londra e presso la rete globale di rivenditori partner.

