Roma: dem pronti al no a emendamento M5S su termovalorizzatore**

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - La dead line per la presentazione degli emendamenti al Dl Aiuti scade domani ma il testo grillino anti-termovalorizzatore è già stato presentato ma rischia di non avere seguito. Di certo, non quello del Pd. Nei contatti tra i parlamentari dem delle commissione competenti, la Finanze e l'Ambiente, la linea concordata è stata quella di respingere tutti gli emendamenti soppressivi.

"Di fatto -spiega un deputato Pd che segue il dossier all'Adnkronos - si tratterebbe, a quanto abbiamo letto, di un soppressivo che va ad intervenire sulle competenze, visto che nel dl Aiuti non si parla mai di termovalorizzatore ma di poteri speciali per Roma sul Giubileo e sui rifiuti".