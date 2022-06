Vino: Epi rafforza presenza in Italia e acquisisce tenuta Isole e Olena del Chianti Classico

06 giugno 2022 a

a

a

Roma, 6 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Epi, gruppo familiare indipendente di proprietà e gestito da Christofer Descours, comunica di aver acquisito da Paolo De Marchi e famiglia la tenuta Isole e Olena, una delle più importanti e storiche cantine vitivinicole del Chianti Classico. Fondata nel 1956 dalla famiglia De Marchi, Isole e Olena si trova a San Donato in Poggio (Chianti Classico); l'azienda è rinomata per far parte del gruppo selezionato di cantine che negli anni '70 e '80 ha portato al riconoscimento del Chianti Classico come regione vinicola di alta qualità. Isole e Olena si è guadagnata la fama di essere un esempio di eleganza e autenticità nel Chianti Classico, grazie alla 'visione' di Paolo De Marchi, alle sue ricerche e al lavoro sul campo.

Paolo De Marchi è stato un pioniere negli studi e nelle sperimentazioni nei vigneti con il chiaro obiettivo di valorizzare il territorio, migliorare le prestazioni dei vitigni autoctoni, principalmente il Sangiovese, attraverso la selezione massale e una mappatura dettagliata dei suoi terreni ricchi di galestro. Sotto la sua guida, è nato il Cepparello, uno dei primi Supertuscan che ha raccolto da subito il consenso dagli amanti del vino più esigenti del mondo ed è diventato l'emblema della tenuta.

Christofer Descours, presidente di Epi Group, commenta: "Sono lieto che la rinomata tenuta Isole e Olena entri a far parte del nostro Gruppo. Rispettiamo profondamente la visione unica di Paolo De Marchi, la sua ricerca dell'eccellenza e la sua perseveranza nel produrre vini raffinati e autentici. Intendiamo proseguire il lavoro di Paolo De Marchi, mettendo la nostra passione per l'eccellenza e la nostra esperienza sui mercati internazionali al servizio dei vini unici di Isole e Olena".

Paolo De Marchi, presidente ed Enologo di Isole e Olena, dichiara: "Dopo aver dedicato gran parte della mia vita a Isole e Olena, sono contento di vedere la mia tenuta nelle mani di un Gruppo che condivide i valori a cui personalmente sono molto legato: la trasmissione del know-how, la valorizzazione del terroir e la ricerca dell'eccellenza. Contribuirò attivamente a questo nuovo entusiasmante capitolo di Isole e Olena per garantire una transizione graduale e fluida. Questa operazione non riguarda la mia proprietà di famiglia a Lessona (Alto Piemonte), gestita da mio figlio Luca, che potrà ora beneficiare di più del mio supporto ed esperienza".

“L'acquisizione della tenuta iconica Isole e Olena rappresenta un momento importante per noi, poiché prosegue lo sviluppo della nostra presenza in Italia dopo l'acquisizione di Biondi-Santi. È un privilegio continuare lo straordinario lavoro che Paolo De Marchi ha compiuto in più di quarant'anni in Isole e Olena e per la denominazione Chianti Classico. Crediamo profondamente nel potenziale di crescita dei migliori vini italiani sui principali mercati internazionali e siamo determinati a continuare a investire nella qualità dei nostri vini, dei nostri marchi e delle nostre reti distributive, affinché vengano riconosciuti tra i migliori vini al mondo", afferma Damien Lafaurie, Ceo di Epi Wine & Champagne.

Giampiero Bertolini, attualmente amministratore delegato di Biondi-Santi, assumerà la responsabilità operativa diretta di Isole e Olena in qualità di amministratore delegato, occupandosi di entrambe le proprietà. Paolo De Marchi manterrà il suo ruolo di enologo. Per Giampiero Bertolini, "Biondi-Santi e Isole e Olena condividono molti valori, primo fra tutti una lunga dedizione al Sangiovese e alle rispettive denominazioni, entrambe le tenute hanno una storia rinomata e una propensione alla viticoltura pionieristica; non vedo l'ora di lavorare fianco a fianco con Paolo per approfondire insieme come portare nel futuro il grande patrimonio di Isole e Olena, sia nel Chianti Classico che nel segmento Supertuscan".