Vela: Malagò, 'Oro Tita-Banti? Lo avevo previsto e ci sono presupposti per Parigi'

06 giugno 2022

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Oro Tita-Banti? A Tokyo c'è sempre il paragone con surf, foil e altre barche Olimpiche, siamo tornati all'oro dall'epoca di Alessandra Sensini e secondo me si sono creati i presupposti per raccogliere un lavoro che parte da lontano anche con le nuove classi Olimpiche. Su Tita-Banti non devo aggiungere altro, da sempre mi sono esposto, peraltro con una concorrenza interna micidiale, onore al merito anche a Bissaro e Frascari. Io dissi prima di partire per Tokyo che le due medaglie d'oro sicure erano quelle di Busà nel karate e di Tita-Banti. Io credo che ci sono i presupposti anche in futuro. Complimenti a loro e alla Federazione, a Ettorre, un eccellente presidente". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando della medaglia d'oro conquistata da Caterina Banti e Ruggero Tita nella classe Nacra 17 a Tokyo 2020, a margine della 28esima edizione de Il Velista dell'Anno Fiv, l'evento che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell'anno precedente.