Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Dato che ormai i talk con giornalismo e informazione non c'entrano più nulla, la linea a me pare abbastanza semplice: non partecipare, non guardarli, non commentarli". Così Matteo Orfini del Pd su twitter.