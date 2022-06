Tennis: morto il giornalista e scrittore Gianni Clerici (2)

06 giugno 2022 a





(Adnkronos) - Clerici è stato un personaggio conosciutissimo anche fuori dal nostro Paese, tanto che nel 2006 è stato inserito nell'International Hall of Fame. Lui, unico italiano non giocatore e secondo di sempre dopo Nicola Pietrangeli a essere insignito di questo prestigioso riconoscimento.

Una carriera memorabile quella del giornalista comasco. Nato nel 1930, è stato anche giocatore con risultati non eclatanti. Nel 1953 la sua unica partecipazione a Wimbledon: raggiunse Church Road dopo un lungo viaggio in macchina e venne sconfitto subito al primo turno. In quegli anni Cinquanta aveva già iniziato a scrivere sulla Gazzetta dello Sport. Poi nel 1956 la grande occasione sul Giorno, in una redazione sportiva di livello assoluto con Gianni Brera come caporedattore. Dal 1988 ha poi iniziato a collaborare con Repubblica. E poi le telecronache. Su Telecapodistria, poi Tele+ e infine Sky Sport, spesso in coppia con Rino Tommasi. Ha scritto di tutti i grandi campioni: da Tilden fino all'epoca di Federer, Nadal e Djokovic.