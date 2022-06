Sostenibilità, Flaviani (Acea): "Formare le nuove generazioni è fondamentale"

06 giugno 2022 a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Acea è da sempre impegnata nella formazione di giovani. L'azienda gestisce servizi importanti per la città e formare le nuove generazioni è fondamentale, infatti da più di 20 anni Acea coinvolge le scuole in iniziative ad hoc". A parlare è Tiziana Flaviani, responsabile della Funzione Comunicazione in Acea, al termine della premiazione del contest ‘Siamo Energia' che ha coinvolto le scuole primarie e secondarie di Roma e Città Metropolitana.

Tre sono le scuole che sono state premiate al termine del progetto nato per sensibilizzare i giovani sui temi del risparmio energetico e della sostenibilità. "E' importante educare i ragazzi per fagli capire l'importanza delle energie e dei beni primari, così da poterla preservare il più possibile - spiega Flaviani - Siamo contenti perché l'iniziativa ha raccolto tanto entusiasmo e partecipazione da parte degli istituti scolastici e degli studenti".