SECO ed Exein: una partnership per migliorare i livelli di sicurezza delle soluzioni per i clienti

06 giugno 2022 a

SECO ed Exein hanno recentemente annunciato una partnership per l'integrazione del software di sicurezza informatica di Exein nei prodotti SECO. In occasione della Embedded World, i visitatori scopriranno maggiori informazioni su questa collaborazione.

AREZZO, Italia e ROMA, 6 giugno 2022 /PRNewswire/ -- In occasione della Embedded World Exhibition & Conference 2022, SECO ed Exein presenteranno la loro partnership strategica per offrire un ecosistema di sicurezza innovativo per l'Internet of Things.

A partire dal 21 giugno, entrambe le aziende saranno a Norimberga in occasione di una delle principali fiere mondiali di sistemi integrati e intelligence distribuita.

All'Embedded World, i visitatori troveranno SECO, pioniere globale di soluzioni IoT e intelligenza artificiale (AI) allo stand 1-320, ed Exein, società leader per la sicurezza integrata con sedi a Roma e San Francisco, allo stand 4-438.

Exein ha sviluppato una soluzione open-source innovativa per rilevare e neutralizzare i rischi informatici per i dispositivi IoT, dalla fase di progettazione fino all'implementazione e alla gestione.

La sua tecnologia protegge i dispositivi on-field dai pericoli informatici senza interferire con il loro stato operativo.

Grazie a questa collaborazione, le soluzioni Exein saranno integrate nei prodotti SECO, per rafforzare la sicurezza dei componenti software e hardware.

Di conseguenza, il servizio da edge a intelligenza artificiale di SECO offrirà ai suoi clienti maggiore sicurezza, tranquillità e protezione.

A partire da settembre 2022, SECO offrirà i propri prodotti con la tecnologia Exein integrata, garantendo ai clienti una soluzione SaaS di progettazione intrinsecamente sicura che modula i loro investimenti nel settore della sicurezza.

"Aggiungere valore ai prodotti dei nostri clienti è sempre al centro della nostra strategia, in particolare quando si tratta di aumentare il livello di protezione dei loro dati. Combinando i nostri prodotti hardware e software con le soluzioni sviluppate da Exein, possiamo offrire ai nostri clienti una soluzione di progettazione intrinsecamente sicura, che consente loro di progettare offerte personalizzate e ad alto valore aggiunto per i propri utenti finali", afferma Massimo Mauri, CEO di SECO.

Gianni Cuozzo, CEO di Exein, gli fa eco:

"Con questa partnership, le soluzioni di Exein vengono integrate nativamente in ogni prodotto hardware e software SECO, creando le offerte IoT più avanzate e sicure sul mercato.

L'eccellenza tecnica di Exein consente ai clienti di SECO di creare prodotti sicuri per i propri utenti finali. Questa collaborazione riflette il desiderio di SECO di fornire soluzioni sicure per progettazione in un contesto molto difficile e volatile" .

SECO

SECO (IOT.MI) sviluppa e produce soluzioni tecnologiche all'avanguardia, dai computer miniaturizzati ai sistemi integrati completamente personalizzati che combinano hardware e software. SECO offre anche Clea, una suite software di analisi IoT-Intelligenza artificiale end-to-end proprietaria, disponibile su base SaaS, che consente ai clienti di raccogliere dati approfonditi dai propri dispositivi on-field in tempo reale. SECO impiega circa 800 dipendenti in tutto il mondo e opera attraverso 5 stabilimenti di produzione, 9 centri di ricerca e sviluppo, e uffici vendite in 9 Paesi. SECO serve oltre 300 clienti blue-chip, leader nei rispettivi settori, tra cui quello medico, dell'automazione industriale, aerospaziale e della difesa, fitness, vending e molti altri. Le capacità di ricerca e sviluppo di SECO sono ulteriormente potenziate da partnership strategiche durature con giganti tecnologici e collaborazioni con università, centri di ricerca e start-up innovative. La responsabilità sociale d'impresa fa parte della strategia di SECO, che intraprende svariate iniziative per ridurre la propria impronta ambientale e aumentare l'impatto sulle persone e sulle comunità in cui opera.

Per ulteriori informazioni: http://www.seco.com/

Exein

Exein opera nel settore della sicurezza informatica, con l'obiettivo di sviluppare il primo ecosistema per la sicurezza integrata. Il team Exein, che opera tra gli uffici di Roma e San Francisco, è composto da ingegneri e ricercatori specializzati in sicurezza, sviluppo di sistemi integrati e apprendimento automatico. Exein ha sviluppato Pulsar, il primo sistema di rilevamento e risposta estesi (XDR), specificamente progettato per garantire le prestazioni e la sicurezza dei dispositivi IoT. Exein ha inoltre sviluppato Cosmo, una soluzione SaaS che consente di valutare autonomamente la postura di sicurezza informatica dei dispositivi IoT, direttamente sul campo e senza l'accesso al codice sorgente. Ogni giorno le soluzioni sviluppate da Exein garantiscono la sicurezza di oltre 600.000 dispositivi e vengono adottate da più di 20.000 sviluppatori in tutto il mondo. Exein è sostenuta nella sua crescita da un gruppo di investitori istituzionali tra cui United Ventures, eCapital e Future Industry Ventures.

Per maggiori informazioni: https://www.exein.io/

Nunzia CasseseCMO, Exein +39 3509955049|[email protected] web: https://exein.io/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832481/Exein_Logo.jpg