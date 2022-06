Rdc: M5S, 'destra vuole abolirlo e a Palermo Lagalla lo usa per non perdere voti'

06 giugno 2022 a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Il centrodestra faccia pace con se stesso. A Roma Meloni, Santanché, Salvini & co. vogliono abolire il Reddito di cittadinanza, mentre a Palermo il loro candidato sindaco lo usa per farsi campagna elettorale, per paura di perdere voti. Abbiamo finito le parole. Il centrodestra si commenta da solo: quando si dice la coerenza... ". Così una nota i senatori e le senatrici del Movimento 5 Stelle della commissione Lavoro di Palazzo Madama.