Iv: Renzi, 'da Tap a 80 euro, noi avevamo ragione e loro torto'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "I miei avversari dicono che è sbagliato ricordare il passato. Ma perché lo fanno? Perché loro si vergognano del loro passato e, dunque, vogliono impedire a me di parlarne". Lo scrive Matteo Renzi nella enews ricordando un "video dei Cinque Stelle contro Teresa Bellanova sul Tap"o come, "in nome della revoca, abbiano regalato soldi ai Benetton, altro che giustizia!".

"E, ancora, pensate a come possa la Cgil dire 'Alziamo i salari contro le rendite', senza riconoscere che l'unico governo che ha fatto questa manovra è stato il mio governo nel 2014 (80€, decontribuzione, rendite al 26%), pur essendo il Governo più contestato dalla Cgil. E che dire degli insegnanti che scioperano per la Carta del Docente e per il potenziamento di due misure introdotte dalla Buona Scuola e violentemente contestate allora da larga parte del sindacato?".

"Io lo capisco perché non vogliono parlarci del passato: perché noi avevamo ragione e loro avevano torto. Suona arrogante, lo so. Ma quando pensate che noi siamo arroganti, riguardate in loop il video della Lezzi, che dice che non servono gli impianti per il gas, in Europa ce ne sono già troppi. E chiedetevi se preferite gli arroganti capaci o gli arroganti incapaci".