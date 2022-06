06 giugno 2022 a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Anche oggi Carlo Calenda attacca Renzi evocando conflitti inesistenti tra business e politica. L'uomo cresciuto in Confindustria non sa che cosa sia la politica. Ma evidentemente non ha ancora capito che cosa sia davvero il business. Carlo i nemici non siamo noi: rilassati". Così Francesco Bonifazi di Iv su twitter.