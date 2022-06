06 giugno 2022 a

Differdange, 6 giu. -(Adnkronos) - L'Italia vince 3-0 in trasferta con il Lussemburgo in un match delle qualificazioni all'Europeo Under 21 disputato a Differdange. Per gli azzurrini a segno Vignato, Pellegri e Gaetano. I ragazzi di Nicolato torneranno in campo giovedì a Helsinborg contro la Svezia. Nella classifica del girone l'Italia è in vetta con 20 punti, uno in più dell'Irlanda e tre in più della Svezia.