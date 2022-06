Azione: Calenda a Iv, 'qualunque cosa non sia ode al capo diventa attacco...'

06 giugno 2022 a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Avete la sindrome dell'attacco. Ho spiegato qual è la nostra linea su una possibile alleanza. Possiamo? Il punto è che qualsiasi cosa non sia un'ode al capo carismatico diventa un attacco. Come potete pensare di collaborare con qualsiasi cosa che non sia uno specchio?". Carlo Calenda su twitter commenta così un post di Ernesto Magorno di Iv. "Anche oggi Carlo Calenda -scrive Magorno- attacca #Renzi confondendo un po' di cose. Eppure non è difficile comprendere la realtà".