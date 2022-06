Art.1: in direzione varata la nuova segreteria nazionale

06 giugno 2022 a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - Il segretario nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza ha presentato la nuova segreteria nazionale alla Direzione, riunitasi per la prima volta dopo il congresso del 23 e 24 aprile la sera del 1 giugno tramite piattaforma telematica. Si legge in una nota.

Questi i nomi e le deleghe: Arturo Scotto – coordinatore nazionale; Roberta Agostini – politiche di genere, forum nazionale donne; Gianluca Busilacchi – salute e welfare; Adalisa Campanelli – associazionismo e terzo settore; Anna Colombo – politiche internazionali; Federico Conte - giustizia; Alfredo D'Attorre – enti locali, ufficio per il programma; Maria Cecilia Guerra – economia e politiche fiscali; Piero Latino – lavoro e politiche industriali; Michele Mognato – transizione ecologica; Simone Oggionni – politiche della formazione e cultura; Elettra Pozzilli – organizzazione e tesseramento; Suad Omar Sheikh Esahaq – politiche dell'integrazione; Maria Flavia Timbro – legalità e lotta alle mafie.

Inoltre, fanno parte della segreteria per funzione Nico Stumpo – in qualità di tesoriere eletto dall'assemblea congressuale -, Federico Fornaro – come capogruppo di LeU alla camera -, il coordinatore della Conferenza dei segretari regionali e di area metropolitana che sarà eletto nei prossimi giorni. Invitato permanente Mario Hubler, direttore della Fondazione Italianieuropei. A completamento degli organismi dirigenti, la Direzione ha votato all'unanimità il nuovo comitato di tesoreria che affiancherà il tesoriere Nico Stumpo. I componenti sono Barbara Bovone, Laura Parisse, Renzo Patumi, Giuseppe Sonnessa. Infine la direzione ha approvato un documento che prevede il completamento del percorso congressuale, con lo svolgimento dei congressi territoriali, ove già non svolti, entro il 30 settembre 2022.