Musica: Valeria Marini, mio 'Baci stellari, Besame' ispirato al 'Tuca Tuca' della Carrà**

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - Valeria Marini torna a cantare la sua estate ‘stellare' tra cerchi di fuoco, piogge di stelle e balletti ispirati al ‘Tuca Tuca' di Raffaella Carra'. Si preannuncia già un successo il nuovo tormentone estivo dell'ex primadonna de ‘Il Bagaglino' che dopo ‘Me gusta la vita estrellada' e ‘Boom', torna protagonista anche dell'estate 2022 con il suo nuovo brano ‘Baci stellari, Besame', un inno ''per dire addio - spiega la showgirl all'Adnkronos - alle restrizioni che per anni ci hanno impedito di abbracciarci e toccarci e un ritorno alla gioia e a una vita stellare''. Inciso a fine marzo, il brano, prodotto da Joseba Label e scritto da Giovanni Segreti Bruno, Gianni Testa e Marco Passarelli, vede la partecipazione del grande artista cubano Shainy El Brillante che ''oltre ad avere un sound molto estivo - racconta ancora la Marini - introdurrà all'interno del brano anche dei cori gitani meravigliosi''.

Il video di ‘Baci stellari, Besame' sarà girato in due location: ''La prima è l'Holiday Inn di Fondi - continua la showgirl - con la partecipazione di artisti che insieme a me realizzeranno coreografie scenografiche come movimenti col fuoco, polvere di stelle e cerchi sospesi. Lì sarà montato un palco con alle spalle il mare dove ballerò in mezzo a tantissima gente che si toccherà e abbraccerà''. Il flashmob dell'inciso nel videoclip ricorderà, con alcuni cenni specifici, la coreografia del 'Tuca Tuca' della Carra': ''Un omaggio - sottolinea la Marini - alla stella delle stelle, una decisione che ho preso dopo aver sentito anche Enzo Paolo Turchi''.

Come seconda location del videoclip, che sarà girato giovedì 9 giugno, la Marini ha scelto il Jet Set Club di Terracina: ''Lì - spiega - faremo la scena del ‘limbo' e un artista bravissimo, esperto di effetti speciali, mi insegnerà a fare balli con il fuoco e con la pioggia di stelle. Infine con il giovane e talentuoso coreografo Francesco Passarelli - conclude la Marini - stiamo preparando anche una challenge per Tiktok a cui si sottoporranno tantissimi personaggi famosi della televisione e dei social''.

( di Alisa Toaff)