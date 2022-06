Ucraina: Petrocelli, 'io filoputiniano? Neo maccartismo dilagante'

05 giugno 2022 a

a

a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Io putiniano? Ormai nel nostro Paese c'è un neo maccartismo dilagante, che continua a crescere e non credo si fermerà". Il senatore Vito Petrocelli, interpellato dall'Adnkronos, si dice "non sorpreso" di essere citato dal Corriere oggi in un pezzo sui 'putiniani d'Italia'. "Non è una novità. Dal giorno in cui ho votato contro la risoluzione del governo sull'invio delle armi in Ucraina è sempre stato così. Non mi sorprende. E' un clima che non mi piace, un neo maccartismo appunto, e non credo finirà".

Ma è vero che attivisti filo Putin hanno scatenato una campagna di mail bombing verso indirizzi di posta elettronica del Senato in sua difesa, dopo che Giuseppe Conte le chiese di lasciare la presidenza degli Esteri? "Non è corretto come è stato riportato. E' un cosa di cui sono al corrente perchè quelle mail sono arrivate anche a me. C'è stata una campagna di mail bombing, durata circa due settimane, destinata a tutti i componenti della commissione Esteri - me compreso - e ai componenti della Giunta per il Regolamento. Un testo ben preciso in cui c'era scritto 'siamo contrari' alla rimozione di Petrocelli dalla presidenza della commissione... una cosa del genere, insomma si chiedeva di non procedere e rispettare il diritto a votare in un certo modo".

Chi ha mandato quelle mail? "Erano indirizzi mail con nome e cognome di chi mandava quella mail e condivideva un appello. In alcuni casi c'erano anche le città di provenienza. Non credo fossero profili finti o hacker. Del resto non è la prima volta che succede. Ci fu una analoga campagna di mail bombing sulla proposta del Pd sullo Ius Soli, anche in quel caso durò alcune settimane".

Senatore Petrocelli, come sono i rapporti con i suoi ex-colleghi dei 5 Stelle? "Alcuni rapporti di amicizia che ho avuto in questi anni sono rimasti gli stessi ma con altri il rapporto si è deteriorato. Quando 12 anni fa mi sono avvicinato ai 5 Stelle condividevo al 50% le parole d'ordine, allora il Movimento era davvero popolare come lo era il Pci negli anni '500 e '60 e quindi ho accettato di condividere alcune cose. Mi stava bene fino a otto, nove mesi fa ma poi con il governo Draghi si è rotto qualcosa. Ho tirato avanti fino a che ho resistito ma poi con la questione della guerra si è andati oltre".

Che c'è nel suo futuro? Pensa a una lista 'pacifista'? "Io non escludo nulla al 100% ma allo stato attuale non mi riconosco in nulla. Del rsto lo avevo detto anche a Conte che non avevo intenzione di tentare una nuova candidatura parlamentare, per me il terzo mandato era fuori luogo. Preferirei fare altro, lavorare nel contesto delle relazioni internazionali".

i rappoorti di maicizia che ho semore svuot sono gli stessi con cui condiviso 9 e alcuni 4 e no cabmiato putna di vista formale con altri deterioato

---in questo momento non ho preso una decisione defintuiva come ho detto a Conte non ho mola intanzine di tentare una candiatura parlamentare

per me terzo mandato era fuir luogo

perferirei fare ltre lavorare nel contesto delle relazioni internazionali

---io non eslcio al 100 per 100 una lista ma asllo stato attuale non mi riconsco inulla accetato 5 stelle 2 anni fa per condisione 50% parole ordine m5s, veramente popolare come era il pci negli anni 50 e 60, coa che non c'era più

e quindi ho accetato condividere alcune cose

mi stava bene fino a otto e nove mesi con daghi rotto tirato avanti la questione delle guerra

erano indirizzi e mail con nome cognome di chi mandava quelle mail che condivida appello

non credo fossero ahcker

c'erano nomi numero teelfoni

camagna proposta dal pd ius soli anche lì mail noming oer dievrse

parla così all'Adnkronos Non è una novità dal giorno in cui ho votato contro alk risulzione è sempre stato così non ho reazioni nuove è un cliam che non mi paice ma mi poaice

clima da caccia alla streghe

il terine più corretto nei maccatismo

è stato crescndeo e redo che non finirà

---

non è coretto come è stato scritto è succesa una cosa sdi cui al corente c'è stata una mail bombin due settimane circa destinata con un teso ben preciso a tutti della senatori etseri e giunta regoalmetne e in qeusta mail c0era scritto siamo contrari

e l'hanno invta anche a me

erano indirizzi e mail con nome cognome di chi mandava quelle mail che condivida appello

non credo fossero ahcker

c'erano nomi numero teelfoni

camagna proposta dal pd ius soli anche lì mail noming oer dievrse detimne

persone con nome cognome e città

---

chiunque me lo avesso cnjetse

tra i destinati

corremmo le opponesse

di non procedere

---

richiamava punti diertti a votare un certo modo

---