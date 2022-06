Ucraina: Napoli (Azione), 'attacco a media italiani guerra ibrida contro democrazia'

05 giugno 2022 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "La disinformazione russa sulla guerra in Ucraina assume forme di un'aggressività esasperata e pericolosa. Gli attacchi di queste ore contro i media italiani sono una vera e propria guerra ibrida contro la nostra democrazia, una guerra sporca che punta a inquinare l'informazione con notizie false allo scopo di manipolare l'opinione pubblica e metterla contro le scelte del governo italiano e dei governi europei". Così Osvaldo Napoli di Azione, componente commissione Esteri.

"Travalicando certi confini, Putin mette però in difficoltà gli stessi suoi sostenitori e i sostenitori della diplomazia facendoli apparire sempre più schierati non sulle ragioni della pace ma degli interessi della Russia, cioè dell'aggressione alla libertà e all'indipendenza del popolo ucraino. Così allontanando ogni prospettiva di soluzione diplomatica. Putin si conferma il pericolo più grave per le democrazie dalla fine della seconda guerra mondiale".