Ucraina, esplosioni a Kiev. Da oggi esercitazioni Nato nel Mar Baltico

05 giugno 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale dell'Ucraina Kiev all'alba di oggi. A riferirlo è il sindaco della città, Vitali Klitschko, su Telegram nel 102esimo giorno di guerra. "Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo", ha detto il sindaco.

Oggi intanto prendono il via nel Baltico esercitazioni militari della Nato con la partecipazione di 14 Paesi alleati, oltre che di Svezia e Finlandia, 7mila militari, 75 aerei, 45 navi. Le manovre di Baltops 2022 dureranno fino al 17 del mese.

Zelensky

Intanto il presidente ucraino Volodomir Zelensky, come riporta su Twitter il Kiev Indipendent, fa sapere che dall'inizio della guerra "113 chiese sono state distrutte o danneggiate dai bombardamenti da parte della Russia. Tra loro ci sono chiese sopravvissuti alla Seconda guerra mondiale, ma non hanno resistito all'occupazione russa". Ieri è stato bombardato l'Eremo di Ognissanti della Santa Dormizione di Sviatohirsk Lavra nel Donetsk, dove si erano rifugiate 300 persone: 4 sono morte.

Mosca: "Aperta campagna anti-Russia in Italia"

E mentre Putin sfida ancora gli Usa ("Armi americane all'Ucraina? Le stiamo schiacciando come noci"), Mosca accusa l'Italia di portare avanti una campagna anti-Russia. Aumentano "i sentimenti russofobi" in Italia, sui media c'è "un'aperta campagna antirussa", ha denunciato l'ambasciata di Mosca a Roma in un post su Facebook, pubblicando stralci del rapporto del ministero degli Esteri russo "sulle violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all'estero". "Il lancio da parte della Federazione Russa di un'operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l'Ucraina e proteggere la popolazione civile del Donbass ha avuto un impatto piuttosto forte sulla situazione dei cittadini russi e dei connazionali che vivono in Italia - si legge -. Il rifiuto e persino l'aggressione nei confronti dei rappresentanti della Russia e della diaspora di lingua russa provengono principalmente dai membri della vasta comunità ucraina".

Il rapporto ricostruisce tutta una serie di episodi - dal lancio di vernice rossa contro l'ingresso dell'ambasciata a Roma al trattamento riservato a una studentessa russa dell'università di Bologna da parte di un medico, che "ha cacciato la ragazza dall'ufficio, sostenendo che 'non gli piaceva' il presidente russo - fino alla "grande campagna lanciata in Italia contro la cultura russa e i suoi rappresentanti, che ha portato a una serie di sgradevoli incidenti". Primo fra tutti la cacciata dal teatro alla Scala del direttore d'orchestra Valery Gergiev.

"È anche noto il rifiuto di servire cittadini russi, compresi i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche da parte di singole banche italiane - accusa ancora il rapporto -. Ci sono stati casi in cui i clienti russi sono stati informati della loro intenzione di chiudere un conto bancario e gli è stato chiesto di ritirare il loro saldo in contanti in una delle filiali bancarie. I rifiuti vengono registrati anche nell'apertura di conti o nell'emissione di carte di debito su presentazione di documenti comprovanti la cittadinanza russa. I dipendenti della banca non confermano tali decisioni per iscritto, facendo riferimento a istruzioni interne in relazione ai cittadini di Russia e Bielorussia".

"La trasmissione di informazioni sugli eventi che si svolgono nel mondo viene effettuata esclusivamente sulla base di fonti occidentali o ucraine. Questo approccio parziale - si denuncia - ha un'influenza chiave sull'atteggiamento degli italiani nei confronti dei cittadini russi che vivono in Italia, così come degli immigrati di lingua russa dall'ex Unione Sovietica". Infine, secondo l'ambasciata russa a Roma, "le decisioni delle organizzazioni regionali italiane di interrompere o sospendere la cooperazione con le associazioni partner russe, così come le minacce in arrivo contro le stesse associazioni russe e i loro singoli membri, testimoniano anche la crescita dei sentimenti russofobi nella società italiana".

La replica di Di Maio

"In Italia nessuno sta portando avanti una campagna anti-Russia, i media hanno solo raccontato le crudeltà commesse dall'esercito russo". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio risponde così, in una nota, al post dell'ambasciata russa a Roma che, pubblicando stralci di un rapporto del ministero degli Esteri sulle "violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all'estero", denuncia un'"aperta campagna antirussa sui media italiani". "Basta con questa mistificazione della realtà e con le provocazioni" avverte.

"I media italiani svolgono il proprio lavoro in maniera egregia, e dall'inizio di questa atroce e sanguinosa guerra che Putin sta portando avanti in Ucraina, hanno raccontato i fatti in modo professionale, con inviati sul campo che hanno rischiato la vita per documentare i tragici fatti - scandisce il ministro -. Tutto questo, mentre in Russia è vietato parlare di guerra, mentre vengono censurate le immagini terrificanti di civili ucraini uccisi dalle bombe russe, mentre manifestanti russi vengono arrestati perché si oppongono alla guerra".

"Con la Russia bisogna tenere un canale aperto di dialogo, perché solo la Russia può portarci alla pace, ed è quello che stiamo facendo. Al tempo stesso, però - ammonisce - i nostri mezzi d'informazione non possono prendere lezioni di giornalismo dalla Russia, né tantomeno ricevere minacce". "L'Italia rispetta il popolo russo, che nulla c'entra con le folli scelte di Putin, e continuerà sempre a rispettarlo. Putin si sieda al tavolo delle trattative e metta la parola fine a questa guerra", conclude Di Maio nella nota.