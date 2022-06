Ucraina: consigliere sindaco, 'situazione critica a Mariupol per carenza acqua potabile'

05 giugno 2022 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - La carenza di acqua potabile a Mariupol è ormai a un livello critico, secondo il consigliere del sindaco Petro Andrushenko che ha aggiunto che le persone devono registrarsi per ricevere acqua potabile e possono averla solo ogni due giorni.

La maggior parte dei servizi di base, come elettricità, gas e condutture dell'acqua, in città devono ancora essere ripristinati dalle autorità locali sostenute dalla Russia. "La quantità d'acqua era già poca prima - ha detto ancora - ma ora è diminuita del tutto. È necessario registrarsi e mettersi in fila, mentre la temperatura è in aumento e l'acqua disponibile è in diminuzione".

"L'acqua 'potabile' viene fornita senza bollitura - ha spiegato - non può essere bevuta e non c'è modo di farla bollire, se non sul fuoco all'aperto. Di conseguenza, le persone la utilizzano così com'è. E questo rappresenta una minaccia assieme alle possibili epidemie dovute alla grande quantità di spazzatura e al numero di cadaveri sepolti in fosse poco profonde in tutta la città".