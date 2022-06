Roma, bus investe due pedoni: sono gravi

05 giugno 2022 a

Roma, 5 giu(Adnkronos) - Due uomini sono ricoverati in gravi condizioni dopo essere stati investiti poco dopo la mezzanotte da un bus a Roma. L'incidente, avvenuto a piazza di Santa Maria Maggiore, ha coinvolto un bus Atac della linea 75 che ha investito i due pedoni frontalmente: per estrarre uno dei due uomini, rimasto incastrato sotto il mezzo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

I feriti, due quarantunenni della Repubblica Ceca, sono stati trasportati al Policlinico Umberto I e all'ospedale San Giovanni, e sono entrambi in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenute le pattuglie del I gruppo Trevi della Polizia Locale che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il bus è stato sottoposto a sequestro.