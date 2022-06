05 giugno 2022 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Preoccupatevi quando sui giornali e nelle tv non ci attaccheranno più, vorrà dire che ci saremo rassegnati a curare il nostro tornaconto personale. Con me questo non accadrà mai, continueremo a lottare per voi, per la giustizia sociale. Siamo in prima linea per chi non ha voce". Così Giuseppe Conte ad un'iniziativa elettorale a Somma Vesuviana.