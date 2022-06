Lavoro: Durigon, 'no salario minimo ma rinnovare contratti scaduti'

05 giugno 2022 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "No al salario minimo per legge ma rinnovare i contratti scaduti e defiscalizzare la produttività. La legge sul compenso minimo rischierebbe solo di provocare un allineamento al ribasso dei salari. In Italia la contrattazione collettiva è applicata all'85% dei lavoratori ed ha portato ai lavoratori stessi tante opportunità e tanti diritti, basti pensare al welfare o alla contrazione di secondo livello. Oggi dobbiamo incentivare ancor di più l'estensione della contrattazione ed eliminare quei contratti che fanno dumping. L'inserimento del salario minimo, tanto caldeggiato da una certa sinistra, creerebbe soltanto confusione e farebbe perdere i tanti vantaggi raggiunti fino ad oggi”. Così il deputato della Lega e responsabile del dipartimento Lavoro, Claudio Durigon.