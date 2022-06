Carabinieri: Fico, 'risorsa di elevata professionalità al servizio della collettività'

05 giugno 2022 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “In questo giorno in cui si celebrano i 208 anni dalla fondazione desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dell'Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto ogni giorno al servizio della collettività". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 208 anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri.

"Una risorsa di elevata professionalità che offre un ineguagliabile contributo in tutti i campi di azione – dalla lotta alla criminalità sul territorio a quella cibernetica, dalla tutela dell'ambiente, alla sicurezza all'estero delle nostre ambasciate, fra cui quella a Kiev. Competenza, affidabilità, abnegazione e umanità contraddistinguono da sempre l'impegno svolto nel nostro Paese come nelle missioni internazionali e incarnano lo spirito più autentico, nobile e generoso dell'Arma dei Carabinieri”.