Nigeria: Di Maio, 'sgomento e condanna per drammatico attacco a chiesa cattolica'**

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne e uomini innocenti. Una violenza inaudita, ferma condanna per quanto accaduto. Una preghiera per le vittime, ci stringiamo al dolore delle loro famiglie". Così su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sull'attacco in Nigeria contro la chiesa cattolica di San Francesco Saverio a Owo, nello stato di Ondo, che ha causato almeno 50 morti.