Amministrative: Foggetta, 'mai la moschea a Sesto? Di Stefano mente, ci sono le carte'**

05 giugno 2022 a

Milano 5 giu. (Adnkronos) - "Sul fatto che a Sesto San Giovanni non verrà costruita alcuna moschea, Di Stefano dice clamorosamente una falsità; qualunque sarà il candidato a vincere la prossima tornata di amministrative, c'è una sentenza del Consiglio di Stato, cioè di un organo superiore all'Amministrazione comunale, la quale sostiene che il vecchio progetto della grande moschea è bocciato, ma che Sesto San Giovanni deve comunque provvedere a dare una struttura dignitosa alla comunità islamica". Lo dice all'Adnkronos Michele Foggetta, candidato sindaco di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative della cittadina milanese di Sesto San Giovanni.

"Non sono io a dire questa cosa -avverte Foggetta- lo dice il Consiglio di Stato. E questa sentenza deve essere accettata da quale che sia il sindaco che vincerà". Il che, ribadisce, significa che "se Di Stefano dice 'con noi la moschea mai' sta dicendo una cosa che non corrisponde al vero, a meno che non voglia andare contro la sentenza del Consiglio di Stato".