Verona: Maraio, 'con Tommasi nuova occasione per città'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “La candidatura di Damiano Tommasi a Sindaco di Verona è un importante valore aggiunto per la coalizione ampia che abbiamo messo in campo. La città ha bisogno di una svolta e di un rilancio dopo gli anni di amministrazione della destra, che ha dimostrato in più occasioni di non essere all'altezza delle sfide legate alle potenzialità culturali e turistiche di una grande destinazione, quale è Verona. Tommasi è la persona giusta per creare nuove opportunità con una visione di largo respiro per una città orgogliosa della sua tradizione. Ora Verona ha la possibilità di cambiare pagina, una occasione da non perdere." Lo ha dichiarato il Segretario del Psi, Enzo Maraio, a Verona durante una iniziativa con il candidato Sindaco, Damiano Tommasi.