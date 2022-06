Ucraina: Mosca, 'arrivati a Rostov oltre 16mila profughi in 24 ore'

04 giugno 2022 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Più di 16mila profughi dal territorio del Donbass e dell'Ucraina sono arrivati ​​nei giorni scorsi attraverso i checkpoint nella regione di Rostov, in Russia. Lo ha riferito il Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa. "Nelle ultime 24 ore, più di 16.000 cittadini hanno attraversato il confine per entrare in Russia attraverso posti di blocco situati nella regione di Rostov", afferma il rapporto.

Dal 18 febbraio - si legge sulla russa Interfax - le autorità della Repubblica popolare di Doneck e della Repubblica popolare di Lugansk hanno organizzato l'evacuazione di donne, bambini e anziani in Russia. I rifugiati sono accettati dalla regione di Rostov, da dove vengono reindirizzati verso altre regioni della Federazione Russa.