Sardegna, cade dal quad: morto 41enne

04 giugno 2022 a

a

a

Cagliari, 4 giu. (Adnkronos) - E' caduto dal quad ed è morto sul colpo. Tragedia nella notte a Silanus, in provincia di Nuoro, dove un 41enne è morto a causa di un incidente stradale. Verso l'una di notte stava percorrendo la centrale via Milano quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e, sbalzato a terra, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi dei volontari del 118 mentre i carabinieri sono impegnati a chiarire la dinamica dell'incidente.

Oggi e domani a Silanus era in programma una serie di eventi che avrebbe animato il paese e richiamato tanti visitatori, ma la tragedia notturna ha spinto l'amministrazione comunale ad annullare tutti gli appuntamenti. "Stanotte la comunità silanese è stata colpita da un lutto improvviso - si annuncia sulla pagina Facebook del Comune di Silanus -. A causa di un tragico incidente stradale ha perso la vita un nostro giovane compaesano. La manifestazione 'Primavera nel Cuore della Sardegna', così come ogni attività alla stessa collegata, è annullata".