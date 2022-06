Regioni: Gelmini, 'avanti con percorso autonomia'

04 giugno 2022 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Durante il Covid, dopo una prima fase, le Regioni hanno fatto un grande lavoro e abbiamo portato avanti la più grande campagna vaccinale della storia del Paese. Grazie ad uno spirito positivo di leale collaborazione sono stati raggiunti grandi risultati”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento, organizzato dalla Provincia Autonoma e dal Gruppo 24 Ore.

”Adesso abbiamo il problema del caro energia, il problema dell'aumento dei prezzi delle materie prime, il Pnrr da realizzare. Degli oltre 200 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 80 miliardi sono in capo a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane: senza di loro non si mettono a terra le risorse".

"E allora andiamo avanti con il percorso per l'autonomia. E diciamo 'no' ad un centralismo di maniera che pensava di calpestare gli enti territoriali. Non abbiamo bisogno di ideologia, non abbiamo bisogno di contrapposizioni, ma continuiamo a seguire un percorso già tracciato. Tra le riforme del Pnrr c'è anche la riforma del federalismo fiscale, che non si può portare avanti senza l'autonomia. I governatori hanno ampiamente dimostrato di meritare fiducia e maggiori margini di manovra”.