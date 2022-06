04 giugno 2022 a

a

a

Monfalcone (Ts), 4 giu. (Adnkronos) - Sui referendum "è in corso la più imbarazzante ed infame campagna di censura e di bavaglio sulla democrazia in Italia. La sinistra sta mettendo il bavaglio perchè hanno paura di perdere il controllo dei tribunali italiani". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Monfalcone.