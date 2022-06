Rai: Bettini, 'nessuna manovra, con Fuortes mai parlato di viale Mazzini'

04 giugno 2022 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Vedo che oggi Il Foglio, dopo il Riformista di un paio di giorni fa, mi attribuisce manovre alla Rai". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, con un post su Facebook commenta gli articoli di stampa in cui viene tirato in ballo nella vicenda alla Rai che ha riguardato l'Ad Carlo Fuortes e l'ex direttore degli approfondimenti Mario Orfeo.

"Nello specifico, a favore di Stefano Coletta, Giuseppe Pasciucco e Pieluigi Colantoni. Di due di queste persone non conoscevo neanche l'esistenza e con l'altra non ho mai parlato. Con Carlo Fuortes, un vero galantuomo, da quando è stato nominato Ad della Rai ho avuto solo il piacere di averlo ospite - tra un centinaio di amici - al mio compleanno, dove abbiamo parlato di tutto tranne che di Rai. E un'altra volta gli ho telefonato per rivolgergli i complimenti per Sanremo. Si continua a mestare nel torbido, in modo malevolo e molto interessato".