Migranti: Bernini, 'appello Med-5 rischia di cadere nel vuoto'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Il vertice tra i Paesi mediterranei si è concluso con una posizione unitaria che sollecita ai partner comunitari un approccio graduale al problema migratorio fondato su responsabilità e solidarietà". Così Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"Ma l'emergenza in atto è tutt'altro che graduale, visto che gli sbarchi sulle nostre coste quest'anno sono già stati più di ventimila, di cui quasi novemila solo a maggio, con la previsione di un incremento esponenziale nei prossimi mesi se non verrà risolta la crisi alimentare in Africa. L'unica soluzione a un problema che si trascina dal 2015 non può che arrivare da una politica comune di asilo, che resta la grande incompiuta dell'Unione Europea e dal superamento delle regole di Dublino. Questioni che i Paesi del gruppo Med-5 dovrebbero sollevare insieme, con forza, al prossimo vertice europeo. Altrimenti gli appelli alla solidarietà rischiano di cadere ancora una volta nel vuoto”.