Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Il lavoro è una priorità del Pd. Ma con salari e stipendi per vivere, non sopravvivere. A Pescara inaugurando la nuova sede del Pd Abruzzo ho ribadito che dobbiamo arrivare al #salariominimo come hanno fatto Germania e Australia, Paesi simili al nostro. #Amministrative20222. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.