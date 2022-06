Energia: Letta, 'non buttiamo via sostenibilità, sarebbe cosa peggiore da fare'

04 giugno 2022 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Se la crisi va avanti, noi dobbiamo mettere in campo quello che hanno fatto i tedeschi. Il grande rischio è che noi con la crisi buttiamo via la sostenibilità ed è la cosa peggiore che potremmo fare. Ma avete mai sentito un candidato di destra parlare di questo? lo facciamo solo noi... Ed ecco in Germania hanno incentivato totalmente il trasporto pubblico, l'hanno fatto in modo straordinario per questo periodo". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a L'Aquila con la candidata sindaco Stefania Pezzopane.