Tennis: Garbin, 'Trevisan al numero 26 del ranking? Contenta per lei e per la Nazionale'

03 giugno 2022 a

a

a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Martina Trevisan torna da Parigi con il best ranking, da lunedì sarà la n° 26 del mondo e la numero 1 italiana? Sono molto contenta per lei e anche a livello di nazionale, perché serve a garantirsi anche di essere teste di serie. Con la Francia non eravamo teste di serie, e questi risultati ti garantiscono una posizione diversa nel girone, è determinante avere due giocatrici tra le prime 30, Trevisan e Giorgi. Poi anche la Paolini è stata sfortunata in questo torneo perché per un problema al ginocchio non ha giocato al meglio". Lo ha detto la capitana azzurra del tennis femminile Tathiana Garbin parlando di Martina Trevisan all'Adnkronos. L'azzurra dopo la semifinale al Roland Garros sale al numero 26 del ranking Wta diventato la prima italiana nella classifica Wta.