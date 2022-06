Tennis: Garbin, 'semifinale Trevisan inaspettata, a Parigi cresciuta in gioco e consapevolezza'

03 giugno 2022 a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Quella di Martina al Roland Garros è stata una semifinale inaspettata, ma sapevamo che poteva fare bene. Avevamo grosse speranze perché ha vinto prima di Parigi un torneo importante, come quello di Rabat, ed è stato come superare un piccolo scoglio che le ha permesso di avere maggiore fiducia in questa avventura la settimana successiva. A Parigi in ogni partita è cresciuta nel gioco e nella consapevolezza, è stata sempre più sicura di se e questo ha determinato il risultato bellissimo che ha tenuto". Lo ha detto la capitana del tennis azzurro femminile Tathiana Garbin su Martina Trevisan all'Adnkronos, commentando le prestazioni dell'azzurra al Roland Garros dove ha raggiunto la semifinale prima di perdere con la statunitense Coco Gauff.

"L'americana era molto più fresca fisicamente, Martina arrivava da questo torneo e dalla settimana precedente, da un torneo molto dispendioso a livello energetico e mentale. Da lì è andata a Parigi senza tornare neanche a casa. Le energie erano poche, oltre a qualche problema fisico, e per giocare con la Gauff devi avere tanta forza e tanta brillantezza in corpo, perché la palla deve saltare parecchio. Non ci è riuscita, l'altra andava molto più veloce e non è facile quando incontri una giocatrice così, che gioca con la sua giovinezza e un po' di incoscienza, senza nulla da perdere e anche questa è stata una parte determinante. Se la Gauff può vincere il Roland Garros? E' difficile lo scoglio Swiatek che ha una consistenza diversa alla lunga. Non faccio un pronostico ma è una partita senz'altro difficile per l'americana", ha aggiunto la Garbin.