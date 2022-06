03 giugno 2022 a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Grazie ai nostri sforzi in Europa ora si stanno firmando gli accordi per 8 miliardi del Pnrr nelle Regioni per migliorare l'assistenza sanitaria ai cittadini. Non bisogna privilegiare la Sanità privata, ma fare investimenti sulla Sanità pubblica". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo a un appuntamento elettorale a Todi.