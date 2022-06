Referendum: avvocati Milano, 'scossa per cambiare, astensione occasione persa'

03 giugno 2022 a

Milano, 3 giu. (Adnkronos) - "Mancano pochissimi giorni al voto per i 5 referendum sulla giustizia che potrebbero dare una scossa ai cambiamenti che la politica da sola non riesce a fare. Noi avvocati a Milano e in Lombardia abbiamo scelto da settimane di impegnarci in sintonia con l'Organismo congressuale forense stiamo portando avanti una vera campagna di mobilitazione degli avvocati e soprattutto dei cittadini, rompendo il fronte del silenzio che vede schierati i media e anche i partiti". E' quanto si legge in un comunicato stampa con cui il presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano Vinicio Nardo annuncia un evento sul tema.

L'appuntamento organizzato dall'Ordine e dall'Ulof (Unione lombarda ordini forensi) è per lunedì 6 giugno 2022 alle ore 18 presso il Salone Valente (via San Barnaba 29, Milano) per uno degli ultimi momenti di informazione e conoscenza per gli avvocati e la cittadinanza che vedrà protagonista oltre a Nardo, il sottosegretario al ministero della Giustizia Francesco Paolo Sisto, la costituzionalista Francesca Biondi e il presidente della corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei.

"Proponiamo a tutte le associazioni, a tutti i partiti, a tutte le istituzioni di Milano e a tutti i cittadini di partecipare e approfittare di questo momento per capire come davvero il voto ai referendum è importante. L'astensione il 12 giugno sarebbe per i cittadini un'occasione clamorosamente perduta che potremmo non rivedere per molti anni", sottolinea Vinicio Nardo.