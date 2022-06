Planetwin365.News con Sportitalia per una stagione all'insegna dell'infotainment sportivo.

03 giugno 2022 a

(Adnkronos) - A partire da giugno, il portale di informazione sportiva del gruppo SKS365 sarà "on air" in tv con video pillole ad hoc e tanti contenuti fruibili anche dall'app di Sportitalia

Roma 3 giugno 2022 - Si amplia la collaborazione tra Planet Entertainment - società del gruppo SKS365 - e Sportitalia, canale tematico dedicato allo sport visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Il nuovo accordo - operativo a partire da giugno fino allo stesso mese del 2023 - prevede la messa in onda di una serie di contenuti, analisi, statistiche e curiosità sul calcio a cura di Planetwin365.News.

L'appuntamento quotidiano (dal lunedì al venerdì) è fissato alle 20.55 con le video pillole "Focus On". Uno spazio in cui verranno fornite curiosità e statistiche su big match della settimana a cura della redazione di Planetwin365.News, e i cui contenuti verranno diffusi anche tramite "push notification" sull'app di Sportitalia che conta circa 800mila download.

L'accordo inoltre prevede uno spazio all'interno delle trasmissioni “Talk e Live” e“SportitaliaMercato”. Ai contenuti editoriali si affiancheranno quelli pubblicitari con il banner di Planetwin365.News che sarà presente durante le 150 partite di campionato e Coppa Italia Primavera, un'esclusiva di Sportitalia. Nell'accordo sono infine incluse anche campagne di advertising con protagonista la piattaforma multiservizi PlanetPay365, a cominciare dai tre video promozionali realizzati in collaborazione con la ACF Fiorentina.

“Siamo lieti di ampliare l'accordo con un partner di prestigio come Sportitalia. Questa rinnovata sinergia ci permetterà di veicolare nuovi contenuti sportivi e altre curiosità per tutti gli appassionati di calcio e non solo - ha commentato Anniina Rantala, Direttore Marketing SKS365 - L'obiettivo dei prossimi mesi è avvicinarsi ancora di più ai tifosi e a un pubblico più ampio proprio attraverso il forte legame con lo sport. A questo affiancheremo il potenziamento di tutti i nostri prodotti, dai servizi divalore aggiunto all'informazione, per puntare a un intrattenimento sempre più a 360 gradi”.

“L'accordo tra Sportitalia e Planet Entertainment permette di rafforzare una collaborazione iniziata nella scorsa stagione e consente di valorizzare i tanti contenuti di Planetwin365.news con rubriche realizzate dalla nostra redazione su misura per il nostro partner - ha commentato MicheleCriscitiello, Ceo di Sportitalia -. Il nostro network viene scelto dai brand che operano nell'entertainment sportivo, in quanto l'unico che riesce a creare, per ciascun operatore del settore, un abito su misura con un contatto quotidiano e frequente che permette di raggiungere gli obiettivi di posizionamento e branding”.

Planet Entertainment è una società del gruppo SKS365 dedicata ai servizi a valore aggiunto, proprietaria della piattaforma multiservizi PlanetPay365.