Rochester, 3 giu. - (Adnkronos) - "Grazie per tutti i messaggi di supporto! L'operazione è andata bene, mi sento meglio! Ringrazio il dottor Joaquín Sánchez Sotelo e il suo staff per il fantastico lavoro". Così il pilota della Honda Marc Marquez su Instagram dopo l'operazione all'omero destro nella Mayo Clinic di Rochester in Minnesota.